Врачи в Приморье удалили крупную опухоль, поразившую несколько органов

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Приморские врачи провели сложную операцию, удалив у пациентки кисту, поразившую оба яичника, матку и распространяющуюся в брюшную полость и малый таз, сообщает минздрав Приморья.

Пациентка 65 лет легла в больницу на плановое обследование. Размер её живота соответствовал доношенной беременности из-за опухоли.

"Во время операции специалисты откачали более 12 литров жидкости. После этого размеры кисты составили около 40×30 сантиметров. Вмешательство было технически сложным из-за размеров образования, поэтому к работе привлекли хирургов и гинекологов. Операция длилась более двух часов и прошла успешно", – говорится в сообщении регионального минздрава.