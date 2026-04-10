В японском зоопарке рассказали об обезьяне с такой же судьбой, как у Панча

ТОКИО, 10 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Глава зооботанического парка японского города Итикава Такаси Ясунага рассказал РИА Новости о судьбе обезьяны, которую так же, как японскую макаку Панча, бросила мама.

"В прошлом у нас был пример, когда обезьяна попала в стаю вместе с плюшевой игрушкой-мамой после искусственного вскармливания. В ее случае она не расставалась с плюшевой "мамой" до одного года и нескольких месяцев", - сказал Ясунага.

По его словам, животное и сейчас живет в зоопарке и вполне здорово.

"Это самка, она благополучно принесла потомство, и у нее уже есть внуки. Примечательно, что она сама растит своих детей, и нам не приходится прибегать к искусственному вскармливанию", - сказал Ясунага.