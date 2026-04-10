В японском зоопарке рассказали об обезьяне с такой же судьбой, как у Панча - РИА Новости, 10.04.2026
06:03 10.04.2026
В японском зоопарке рассказали об обезьяне с такой же судьбой, как у Панча

© РИА Новости / Ren Naka
Макак Панч с другими макаками. Архивное фото
ТОКИО, 10 апр - РИА Новости, Ксения Нака. Глава зооботанического парка японского города Итикава Такаси Ясунага рассказал РИА Новости о судьбе обезьяны, которую так же, как японскую макаку Панча, бросила мама.
"В прошлом у нас был пример, когда обезьяна попала в стаю вместе с плюшевой игрушкой-мамой после искусственного вскармливания. В ее случае она не расставалась с плюшевой "мамой" до одного года и нескольких месяцев", - сказал Ясунага.
По его словам, животное и сейчас живет в зоопарке и вполне здорово.
"Это самка, она благополучно принесла потомство, и у нее уже есть внуки. Примечательно, что она сама растит своих детей, и нам не приходится прибегать к искусственному вскармливанию", - сказал Ясунага.
Панч стал знаменитым после того, как зоопарк разместил в соцсети Х видео, на котором показано, как детеныш японской макаки всюду носит с собой плюшевую "маму"-орангутана и не расстается с ней. С февраля животное выпустили в стаю, и теперь обезьяна отчаянно старается подружиться с сородичами и найти свое место среди них. Кадры, на которых отторгнутый стаей Панч бежит к плюшевой "маме" и ищет у нее утешения, тронули сердца тысяч людей по всему миру.
