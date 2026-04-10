В Новосибирске арестовали экс-главу инспекции ФНС по Октябрьскому району

НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего начальника налоговой инспекции по Октябрьскому району города Игоря Колегова по делу о взятке, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в силу.

Колегов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Противоправная деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.