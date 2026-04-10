В Новосибирске арестовали экс-главу инспекции ФНС по Октябрьскому району

НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест бывшего начальника налоговой инспекции по Октябрьскому району города Игоря Колегова по делу о взятке, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Бывший начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Новосибирска обвиняется в получении 1,5 миллиона рублей взятки от бизнесмена, он задержан, ранее сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
"Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении. Постановление пока не вступило в силу.
Колегов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Противоправная деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.
По данным СУСК по Новосибирской области, в 2017 году руководитель налоговой инспекции получил от директора коммерческой организации взятку в сумме 1,5 миллиона рублей за общее покровительство, уменьшение сумм налоговых доначислений, а также непроведение налоговых проверок.