"Прости меня, дурака": как Навка стала главной блондинкой фигурного катания

Как Костомаров бросал Навку, но она его простила и спасла? И почему Татьяна протянула руку Валиевой в самый трудный период? РИА Новости рассказывает, как главная блондинка превратилась из олимпийской чемпионки в очень влиятельную персону нашего фигурного катания.

Простила предательство Костомарову

Это кажется невероятным, но в 1996 году, за десять лет до олимпийского золота, молодой и перспективный партнер Роман Костомаров не захотел создавать дуэт с Татьяной.

"Я в то время немножко набрала, была пышечкой, плюс у нас еще разница в два года была, он младше. Роман тогда сказал: "Я с этой тетей кататься не буду", — призналась Навка в интервью Максиму Транькову в подкасте "Произвольная программа".

Спустя два года их пути снова пересеклись. Роман согласился кататься с Татьяной, но… на его территории — у тренера Натальи Линичук. Навке пришлось отказаться от работы под руководством мужа Александра Жулина. А через год она опять осталась без партнера. Ее выжила из группы Линичук, потому что посчитала Анну Семенович более перспективной партией для Романа.

По словам Навки, ей казалось, что это конец всей жизни. Искать нового партнера (уже четвертого) в 23 года — непростое дело, так что внезапно случившаяся беременность оказалась кстати. Она перестала мечтать о спорте и погрузилась в семейную жизнь.

"Я быстренько собралась, поняла, что надо двигаться дальше, жить. Что теперь? Умирать? Нет, все еще впереди. Но я как-то уже с карьерой закончила, конечно, забеременела сразу своей первой дочкой.

А потом, когда родилась дочь Александра, Роман вернулся: "Он позвонил и сказал: "Тань, дурак, прости. Черт попутал, Линичук меня уломала, сказала, что с Аней лучше кататься. Но я понял, что мы с тобой созданы друг для друга. Пожалуйста, пожалуйста, давай кататься вместе", — рассказала Навка Транькову. Решение Татьяны простить Романа и снова встать с ним в пару оказалось судьбоносным.

Пережила нервный срыв партнера на Олимпиаде

Олимпиада-2006 стала для Навки четвертой в карьере, но выше десятого места она прежде не поднималась. Страна жаждала возвращения золота в танцах, потерянного после ухода Грищук/Платова. Теоретическая возможность выиграть существовала, но и напряжение было колоссальным. Жулин вспоминал, что у партнера в Турине случился настоящий нервный срыв. Навке пришлось проявить выдержку и стойкость, чтобы не только не дрогнуть самой, но и не дать дрожать Роману.

« "И вот старт. Катаются здорово, все контролируют. Зал ревет. Остались финальные двадцать секунд, они делают совместный "кораблик", где лежат друг на друге, и вдруг у Ромы начинает уходить нога, я закрываю глаза, ожидая падения, и, о чудо, он выкарабкался из сложнейшей ситуации, и закончили они с блеском. Если бы это был обычный тренировочный прокат, они бы точно рухнули на лед, но это была Олимпиада", — вспоминает Жулин в автобиографии "Танцы на льду жизни".

Важен контекст танцевального турнира в Турине. Лед там был каким-то особенно скользким — сразу несколько пар допустили серьезные ошибки, так что Навке/Костомарову нельзя было дать судьям ни малейшего повода в себе сомневаться.

Создала топовую академию

В 2020 году Навка создала собственную академию фигурного катания "Наши Надежды". В название заложено сразу два смысла — во-первых, это место превращения юных спортсменов в больших чемпионов, а во-вторых, младшую дочку Татьяны зовут Надя, и она тоже фигуристка. Навка могла бы обеспечить дочери любых тренеров, но посчитала правильным, чтобы она работала со специалистами ее академии.

« "Долго думала, да или нет, взвешивала все за и против, слушала доводы и уговоры педагогов, родителей детей… И в итоге я решилась на такой ответственный шаг — взять под свое крыло эту группу и вместе с ними развивать ее", — написала она в социальных сетях.

Первые пять лет академия базировалась на катке в Красногорске, пока не получила собственный большой дворец имени олимпийской чемпионки со всей необходимой инфраструктурой. Теперь под крышей "Навка арена" собраны десятки спортсменов, включая топов Марка Кондратюка, Камилу Валиеву, Даниила Самсонова, Анастасию Мухортову/Дмитрия Евгеньева и многих других.

Поддержала Валиеву

В один из самых трудных моментов в карьере Камилы Валиевой ей очень помогла поддержка Навки. Когда Камилу официально отстранили, ей было запрещено находиться на льду с действующими спортсменами. Навка предоставила лед для тренировок, чтобы она могла поддерживать форму, дала роли в своих спектаклях. И, конечно, поддержала публично.

« "Я невероятно рада, что Камила — одаренная, талантливая, невероятно сильная духом фигуристка, достойная всемирного признания как одна из лучших современных спортсменок — вышла на лед впервые после такого долгого перерыва именно в роли Людмилы в нашем мюзикле по мотивам поэмы Пушкина. Ее героиня танцем и пластикой лучше любых слов передает зрителям послание о том, что вера в любовь и добро дают силы пережить с честью и благородством любые испытания и выйти победителем", — сказала Навка РИА Новости.

Камила с большой благодарностью принимает помощь старшей наставницы, не устает говорить спасибо за возможность продолжать карьеру и отмечает ее характер: "Татьяна очень много мне подсказывает и показывает. Я всегда к ней могу обратиться за помощью, за каким-то советом. И она, как и Этери Георгиевна, человек с железным характером", — поделилась Валиева в интервью Womanhit.

Спасла Костомарова

В 2023 году Роман Костомаров тяжело заболел — запущенная инфекция переросла сначала в пневмонию, а потом в сепсис. Здоровый мужчина, крепкий выносливый спортсмен много месяцев провел в реанимации, перенося ампутации одну за другой. Прогнозы врачей были печальными: шансы на выживание минимальны, на нормальную жизнь в случае позитивного исхода почти нулевые.

С самых первых дней Навка активно включилась в организацию лучшей медицинской помощи для бывшего партнера. Буквально, как говорили люди из близкого круга, поставила всех на уши. Находила лучших врачей и финансирование для всех необходимых манипуляций и реабилитации. И, конечно, говорила важные слова поддержки. Сначала через социальные сети, а потом, когда Костомаров пошел на поправку, уже лично.