Глава ЕК встретится с командующим силами НАТО в Европе 15 апреля

БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с командующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем 15 апреля и с генсеком НАТО Марком Рютте 16 апреля, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Пиньо сообщила, что эти встречи следует рассматривать в контексте продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
"Уже в среду (15 апреля - ред.) председатель (Еврокомиссии – ред.) примет здесь верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича. В четверг (16 апреля - ред.) председатель встретится с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте здесь, в Брюсселе", - сказала она.
Также представитель Еврокомиссии отметила, что встречи позволят напрямую услышать от генерального секретаря НАТО о его визите в Белый дом, состоявшемся в среду.
Встреча президента США Дональда Трампа и Рютте состоялась в среду в Белом доме. После встречи Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование Трампа в отношении НАТО. Трамп, в свою очередь, выразил уверенность в том, что организация снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.