Глава ЕК встретится с командующим силами НАТО в Европе 15 апреля

БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с командующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем 15 апреля и с генсеком НАТО Марком Рютте 16 апреля, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Также представитель Еврокомиссии отметила, что встречи позволят напрямую услышать от генерального секретаря НАТО о его визите в Белый дом, состоявшемся в среду.