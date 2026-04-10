12:05 10.04.2026 (обновлено: 12:21 10.04.2026)
В роддоме в Новочеркасске, где умерла пациентка, находили нарушения

Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 апр - РИА Новости. Нарушения в хранении наркотических препаратов были выявлены в 2024 году в медучреждении Новочеркасска Ростовской области, чья пациентка скончалась после родов, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в апреле 2024 года в ГБУ Ростовской области "Родильный дом" в Новочеркасске проводилась проверка. "В месте хранения наркотических и психотропных лекарственных средств не размещены таблицы противоядий при отравлениях указанными средствами", - говорится в документе.
После смерти девушки следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пациентки. Ребенка удалось спасти – девочка находится в Перинатальном центре в Ростове под наблюдением врачей.
Как сообщили местные Telegram-каналы, в начале недели 27-летнюю девушку привезли со схватками в роддом Новочеркасска. Позже ее состояние ухудшилось, она впала в кому. Ей сделали кесарево сечение и перевезли в медучреждение в Ростов-на-Дону, где она скончалась.
