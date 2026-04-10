Минское "Динамо" вывело хоккеиста Сотишвили из списка травмированных - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
16:04 10.04.2026
Минское "Динамо" вывело хоккеиста Сотишвили из списка травмированных

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Нападающий минского "Динамо" Даниил Сотишвили выведен из списка травмированных, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Форвард получил повреждение в первой игре серии стартового раунда Кубка Гагарина против московского "Динамо" (3:1), которая прошла 24 марта. Характер травмы спортсмена не раскрывался.
Сотишвили 22 года. В регулярном чемпионате он принял участие в 52 матчах и набрал 18 очков (8 голов + 10 передач).
