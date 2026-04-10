Объем наличных в обращении в марте увеличился на 300 миллиардов рублей - РИА Новости, 10.04.2026
00:55 10.04.2026 (обновлено: 06:04 10.04.2026)
Объем наличных в обращении в марте увеличился на 300 миллиардов рублей

ЦБ: объем наличных денег в обращении в марте увеличился на 300 миллиардов рублей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России в марте увеличился на 300 миллиардов рублей, что заметно выше значений прошлых лет, сообщил Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"Объем наличных денег в обращении в марте увеличился на 0,3 триллиона рублей (февраль: 0,2 триллиона рублей), что заметно выше значений прошлых лет", — говорится в материалах.
"Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей", — указывает ЦБ.
