Объем наличных в обращении в марте увеличился на 300 миллиардов рублей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Объем наличных денег в обращении в России в марте увеличился на 300 миллиардов рублей, что заметно выше значений прошлых лет, сообщил Банк России в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".
"Объем наличных денег в обращении в марте увеличился на 0,3 триллиона рублей (февраль: 0,2 триллиона рублей), что заметно выше значений прошлых лет", — говорится в материалах.
"Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей", — указывает ЦБ.
Названы регионы с самым высоким спросом на наличные
14 марта, 08:06