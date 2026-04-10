Дипломаты разыскивают пропавшую россиянку в Мьянме

БАНГКОК, 10 апр — РИА Новости. Российские дипломаты ищут россиянку, которая приехала в Мьянму по приглашению на работу и пропала, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Янгоне Дмитрий Борисов.
"В настоящее время мьянманские правоохранительные органы с привлечением местных общественных организаций продолжают поиск. Посольство России держит данный вопрос на контроле и на постоянной основе взаимодействует с местными органами власти", — добавил Борисов.
На этой неделе из мошеннического кол-центра в Каренской национальной области Мьянмы, на границе с Таиландом, вызволили россиянку Ольгу П., которую удерживали там пять месяцев. Девушку передали российским дипломатам в Таиланде, она уже вылетела на родину.
В странах Юго-Восточной Азии действует транснациональная мошенническая сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, обещая им работу, как правило в Таиланде. После "онлайн-собеседования" этих людей приглашают в Бангкок, а затем нелегально вывозят в Мьянму, где на приграничной территории расположены центры онлайн-мошенничества. Там узников используют в качестве рабов, заставляя вымогать деньги по интернету, подвергают пыткам и избиениям, а за неподчинение могут убить.
