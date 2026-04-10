16:39 10.04.2026 (обновлено: 17:20 10.04.2026)
Дипломаты разыскивают пропавшую россиянку в Мьянме

Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
БАНГКОК, 10 апр — РИА Новости. Российские дипломаты ищут россиянку, которая приехала в Мьянму по приглашению на работу и пропала, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Янгоне Дмитрий Борисов.
"В августе 2025 года в консульский отдел посольства России в Мьянме поступило обращение относительно оказания помощи гражданке Российской Федерации 1999 года рождения", — сказал он.
Как утверждают заявители, девушка приехала в Мьянму на работу, но ее обманом вывезли в Шанскую национальную область — в район на границе с Таиландом, Лаосом и Китаем.
Посольство обратилось к властям Мьянмы с просьбой помочь найти россиянку. В сентябре МИД республики ответил, что в августе 2024-го девушка прилетела в Янгон из Бангкока, но сведений о выезде ее из Мьянмы нет. Не обнаружилось и регистрации ее в гостиницах Шанской области.
"В настоящее время мьянманские правоохранительные органы с привлечением местных общественных организаций продолжают поиск. Посольство России держит данный вопрос на контроле и на постоянной основе взаимодействует с местными органами власти", — добавил Борисов.
На этой неделе из мошеннического кол-центра в Каренской национальной области Мьянмы, на границе с Таиландом, вызволили россиянку Ольгу П., которую удерживали там пять месяцев. Девушку передали российским дипломатам в Таиланде, она уже вылетела на родину.
В странах Юго-Восточной Азии действует транснациональная мошенническая сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, обещая им работу, как правило в Таиланде. После "онлайн-собеседования" этих людей приглашают в Бангкок, а затем нелегально вывозят в Мьянму, где на приграничной территории расположены центры онлайн-мошенничества. Там узников используют в качестве рабов, заставляя вымогать деньги по интернету, подвергают пыткам и избиениям, а за неподчинение могут убить.
