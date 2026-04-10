Дипломаты разыскивают пропавшую россиянку в Мьянме

БАНГКОК, 10 апр — РИА Новости. Российские дипломаты ищут россиянку, которая приехала в Мьянму по приглашению на работу и пропала, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства в Янгоне Дмитрий Борисов.

На этой неделе из мошеннического кол-центра в Каренской национальной области Мьянмы, на границе с Таиландом, вызволили россиянку Ольгу П., которую удерживали там пять месяцев. Девушку передали российским дипломатам в Таиланде, она уже вылетела на родину.