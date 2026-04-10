Участники СВО и их семьи получили более 500 тысяч услуг в Москве

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей получили более 500 тысяч услуг в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В этом году программа адаптации ветеранов станет еще шире и удобнее. В Едином центре поддержки появился общий календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий. В нем собраны все возможности центра: регулярные занятия в бильярдной и тренажёрном зале, групповые тренировки в спортзале и многое другое", - добавил он.