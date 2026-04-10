Участники СВО и их семьи получили более 500 тысяч услуг в Москве

14:24 10.04.2026 (обновлено: 14:32 10.04.2026)
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей получили более 500 тысяч услуг в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Единый центр поддержки: участники СВО и их семьи уже получили больше полумиллиона услуг. Это юридическая помощь, содействие в трудоустройстве, подбор программ обучения, оформление мер поддержки, решение адресных вопросов и многое другое", - написал Собянин в мессенджере Max.
Мэр отметил, что Москва стала первым городом в стране, создавшим комплексную систему, где можно получить всю необходимую помощь для возвращения к мирной жизни после завершения военной службы. Так, помимо закрытия основных потребностей разрабатываются программы, направленные на всестороннюю адаптацию и социализацию ветеранов СВО.
"В этом году программа адаптации ветеранов станет еще шире и удобнее. В Едином центре поддержки появился общий календарь спортивных, творческих и досуговых мероприятий. В нем собраны все возможности центра: регулярные занятия в бильярдной и тренажёрном зале, групповые тренировки в спортзале и многое другое", - добавил он.
Собянин отметил, что также расширится список активностей на партнерских площадках, где участники специальной военной операции смогут заниматься картингом, боулингом, стендовой стрельбой.
"Важными партнерами в поддержке бойцов стали некоммерческие организации. К примеру, они проводят восстановительные тренировки, мастер-классы по кожевенному делу, живописи, творчеству, кулинарии, занятия по песочной терапии", - подчеркнул мэр.
