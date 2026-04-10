12:05 10.04.2026
Москалькова надеется, что Украина поддержит пасхальное перемирие

© РИА Новости / Антон Денисов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что украинская сторона проявит готовность к милосердию и поддержит пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным.
Ранее президент РФ в связи с праздником Пасхи объявил перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
"Искренне надеюсь, что украинская сторона последует нашему примеру и проявит такую же готовность к милосердию. Ради матерей, жён, детей — всех тех, кто с тревогой ждёт весточки от своих близких. Ради самой идеи человечности, которая в светлые пасхальные дни должна объединять, а не разделять", - написала Москалькова в своем канале на платформе Мах.
