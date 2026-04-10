В Мордовии от отравления угарным газом погибли два человека - РИА Новости, 10.04.2026
08:11 10.04.2026 (обновлено: 10:36 10.04.2026)
В Мордовии от отравления угарным газом погибли два человека

© Фото : Следком Мордовии/MAXДом, в котором погибли двое пожилых людей от отравления угарным газом в Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Двое пожилых людей погибли от отравления угарным газом в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Тела погибших 73-летней женщины и ее 69-летнего брата были обнаружены в частном доме по месту их проживания в селе Нагорное Шенино Краснослободского района.
"По предварительным данным, их смерть наступила в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ПроисшествияРоссияКраснослободский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
