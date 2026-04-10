В Мордовии от отравления угарным газом погибли два человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Двое пожилых людей погибли от отравления угарным газом в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Тела погибших 73-летней женщины и ее 69-летнего брата были обнаружены в частном доме по месту их проживания в селе Нагорное Шенино Краснослободского района.
"По предварительным данным, их смерть наступила в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
17 февраля, 15:10