Боевики "Азова"* избивают мобилизованных, чтобы заставить воевать
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
06:51 10.04.2026
Боевики "Азова"* избивают мобилизованных, чтобы заставить воевать

ДОНЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, как боевики запрещенного в РФ подразделения "Азов"* забирали у мобилизованных еду и избивали за нежелание воевать с русскими, сообщил РИА Новости офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Сава".
Офицер рассказал, как в Тарасовке был взят в плен мобилизованный украинский военный, в ходе допроса которого выясняли, какие подразделения ВСУ действовали в населённом пункте.
"К нам заходила там группа "азовцев"*, они у меня спросили: "будешь убивать, не будешь?" После моего ответа "нет, я воевать не хочу", они забрали всю еду и сказали: "Сиди, становись злым. Голодные всегда будут убивать", – пересказал "Сава" слова пленного.
Он также отметил, что случаев убийства мобилизованных "азовцами"* пленный не привел, однако по его словам, боевики жестоко избивали солдат за малейшую провинность.
* Запрещенная в России террористическая организация
