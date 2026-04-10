Главу Хабаровской федерации настольного тенниса внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
09:50 10.04.2026
Главу Хабаровской федерации настольного тенниса внесли в базу "Миротворца"

CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа, президент Хабаровской краевой федерации настольного тенниса Валерий Савин внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Савина были опубликованы на сайте в четверг. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало посещение Савиным Донецка в феврале 2026 года, а также встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
