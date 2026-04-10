Армия России установила контроль над Миропольским в Сумской области

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
© Инфографика
"Вчера решительными действиями подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18