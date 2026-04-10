Минобороны сообщило об уничтожении техники ВСУ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВС России за неделю уничтожили четыре боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и зенитный ракетный комплекс Raven ВСУ в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели, с 4 по 10 апреля, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены четыре боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и зенитный ракетный комплекс Raven производства Великобритании в зоне боевых действий", - говорится в сообщении.