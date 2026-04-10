Московский областной центр крови получит медоборудование на 40 млн рублей

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Московский областной центр крови получит в этом году медоборудование на сумму свыше 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новое медоборудование предназначено для забора и хранения донорской крови и ее компонентов. Это биохимический анализатор, автоматический коагулометр, облучатель крови и другие аппараты.

Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

"Московский областной центр крови — это головное учреждение службы крови региона, отвечающее за обеспечение наших медучреждений донорской кровью и ее компонентами, необходимыми для переливания. В этом году мы закупили для центра крови шесть единиц медицинского оборудования на сумму свыше 40 миллионов рублей, два аппарата уже поступили и используются в работе", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.