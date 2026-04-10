Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:24 10.04.2026
Московский областной центр крови получит медоборудование на 40 млн рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Экспресс-анализ по определению группы крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Московский областной центр крови получит в этом году медоборудование на сумму свыше 40 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новое медоборудование предназначено для забора и хранения донорской крови и ее компонентов. Это биохимический анализатор, автоматический коагулометр, облучатель крови и другие аппараты.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
"Московский областной центр крови — это головное учреждение службы крови региона, отвечающее за обеспечение наших медучреждений донорской кровью и ее компонентами, необходимыми для переливания. В этом году мы закупили для центра крови шесть единиц медицинского оборудования на сумму свыше 40 миллионов рублей, два аппарата уже поступили и используются в работе", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Стать донором может любой житель региона старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала