Россиянам рассказали, можно ли потратить маткапитал на частную школу

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россияне могут использовать материнский капитал для оплаты обучения в частной школе, если у нее есть лицензия на образовательную деятельность и она зарегистрирована на территории РФ, сообщил РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков.

"Материнский капитал можно направить на оплату обучения в частной школе, если образовательная организация соответствует установленным требованиям. Ключевое условие - наличие у организации лицензии на образовательную деятельность и ее регистрация на территории России", - сказал Зайков.

Эксперт пояснил, что такие же требования распространяются и на индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги. Он отметил, что средства маткапитала можно направлять на образование любого уровня: от детского сада до вуза, включая частные школы, кружки, продленку и услуги репетиторов.