Россиянам рассказали, можно ли потратить маткапитал на частную школу
03:46 10.04.2026 (обновлено: 11:07 10.04.2026)
Россиянам рассказали, можно ли потратить маткапитал на частную школу

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россияне могут использовать материнский капитал для оплаты обучения в частной школе, если у нее есть лицензия на образовательную деятельность и она зарегистрирована на территории РФ, сообщил РИА Новости доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Президентской академии Сергей Зайков.
"Материнский капитал можно направить на оплату обучения в частной школе, если образовательная организация соответствует установленным требованиям. Ключевое условие - наличие у организации лицензии на образовательную деятельность и ее регистрация на территории России", - сказал Зайков.
Эксперт пояснил, что такие же требования распространяются и на индивидуальных предпринимателей, оказывающих образовательные услуги. Он отметил, что средства маткапитала можно направлять на образование любого уровня: от детского сада до вуза, включая частные школы, кружки, продленку и услуги репетиторов.
Кроме того, Зайков отметил, что оплатить обучение можно любому ребенку в семье, независимо от того, с рождением какого из них возникло право на сертификат. Воспользоваться средствами можно после достижения ребенком трехлетнего возраста, а на момент начала обучения ему должно быть не более 25 лет.
