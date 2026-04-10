Семак рассказал о статусе Мантуана перед матчем с "Краснодаром"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бразильский защитник "Зенита" Густаво Мантуан тренируется по индивидуальной программе перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" , заявил журналистам главный тренер петербургской футбольной команды Сергей Семак.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля и начнется в 19:30 мск. Из-за повреждения Мантуан пропустил два последних матча "Зенита".
"Пока тех, кто точно не сыграет, нет. По Мантуану вопрос открыт пока, посмотрим. Остальные все готовятся к матчу. Он индивидуально тренируется. У него не проблема с мышцами ног, поэтому здесь немножко проще", - заявил Семак на пресс-конференции, трансляция которой прошла на YouTube-канале клуба.
Также специалист высказался об адаптации колумбийского форварда Джона Дурана, который перешел в "Зенит" в январе на правах аренды из саудовского "Аль-Насра". Он не попал в заявку на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" (2:1), а в трех предшествующих встречах чемпионата выходил на замену в заключительные 15 минут.
"Подготовка действительно у него получилась достаточно смазанная. Функциональное состояние не самое лучшее. Ему, как молодому игроку, хочется себя проявить, но, к сожалению, пока не получается. Надо работать, трудиться, ждать своего шанса. И про Соболева много говорили, и про других игроков. Тем не менее в нужный момент у каждого есть возможность помочь команде. И у того же Андрея (Мостового), и у Дурана. Возможно, ключевая роль в победе в том или ином матче будет как раз у тех игроков, о которых мы говорим", - добавил Семак.
После 23 туров чемпионата России "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 52 очками. "Зенит" отстает на 1 балл.