"Локомотив" увеличил отрыв в серии плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"
21:39 10.04.2026 (обновлено: 21:40 10.04.2026)
"Локомотив" увеличил отрыв в серии плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл уфимский "Салават Юлаев" во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Байрон Фрэз (40-я минута) и Александр Радулов (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 апреля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
2 : 0
Салават Юлаев
19:09 • Байрон Фроуз
(Александр Радулов, Александр Елесин)
18:52 • Александр Радулов
(Александр Елесин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев отразил 23 броска и оформил 10-й в карьере шатаут в плей-офф КХЛ. Он не пропускает на протяжении более 152 минут.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет в воскресенье в Уфе.
