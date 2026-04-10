10:05 10.04.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы будет поставлять свои медизделия в Беларусь

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Предприятие "Медплант", резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", получил регистрационное удостоверение Беларуси на медизделие — контейнер с автоматическим подогревом для инфузионных растворов, указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Теперь его смогут закупать и использовать лечебные организации страны.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает столичных предпринимателей, экспортирующих свою продукцию на международные рынки. Один из эффективных инструментов — размещение предприятия в особой экономической зоне столицы, где для резидентов действуют широкий перечень налоговых льгот и преференций", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Он отметил, что созданные на площадке товары автоматически приобретают статус продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что дает право ввозить ее в ЕАЭС без уплаты таможенных платежей.
Компания "Медплант" производит товары для экстренной помощи пациентам. Предприятие разработало и запустило в серийный выпуск 45 медизделий, 14 из которых применяются в оснащении машин скорой помощи по всей России.
Компания увеличивает присутствие на рынке ближнего зарубежья благодаря поддержке Москвы. Созданные резидентом иммобилизационный спинальный щит, фиксатор головы для транспортировки пациентов с травмами, портативный шприцевый дозатор, кровоостанавливающий турникетный жгут, носилки "Волокуши", механический и электрический аспираторы используют службы скорой и медицинской помощи Беларуси, а также Казахстана и Киргизии. Экспортная выручка компании за время работы в ОЭЗ превысила 70 миллионов рублей.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" в 2026 году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках общей площадью 392 гектара локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Здесь создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.
Московским экспортерам активно помогает государство. Так, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках национального проекта также работает цифровая платформа "Мой экспорт": на ней можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.
Ранее министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщал, что предприятие в Москве АО "НПО “РМед”" (часть экосистемы АНО "Консорциум “Медицинская техника”") показало разработки, созданные на базе Сеченовского университета.
 
