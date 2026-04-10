Лерчек, у которой обнаружили рак, старается жить, заявил Чекалин

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Артем Чекалин после судебного заседания по делу о выводе денег в ОАЭ заявил, что его бывшая жена Лерчек, у которой обнаружили рак четвёртой стадии, "старается жить жизнь".

"Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь", - сказал Чекалин журналистам.

Валерия Чекалина проходит лечение от рака желудка четвертой стадии в НМИЦ онкологии имени Блохина. В феврале она родила четвёртого ребёнка, на следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию.