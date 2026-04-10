Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 10.04.2026
Лерчек, у которой обнаружили рак, старается жить, заявил Чекалин

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Артем Чекалин после судебного заседания по делу о выводе денег в ОАЭ заявил, что его бывшая жена Лерчек, у которой обнаружили рак четвёртой стадии, "старается жить жизнь".
"Подруги к ней приезжали, говорят, что старается бодро держаться. Она старается ходить на плавание, гулять с детьми в парке, старается жить жизнь", - сказал Чекалин журналистам.
Валерия Чекалина проходит лечение от рака желудка четвертой стадии в НМИЦ онкологии имени Блохина. В феврале она родила четвёртого ребёнка, на следующий день после выписки из роддома ее госпитализировали в онкологическую реанимацию.
В марте суд выделил дело в отношении Лерчек в отдельное производство и приостановил до выздоровления, ей также отменили домашний арест. Процесс над Чекалиным продолжается в обычном порядке.
Валерия Чекалина побрилась налысо - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Блогер Лерчек, проходящая лечение от рака, побрилась налысо
9 апреля, 15:45
 
ОАЭАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала