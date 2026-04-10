Квартальнов: в матче с "Ак Барсом" первое звено не оправдало ожиданий

"Сегодня они (игроки первого звена - ред.) не оправдали ожиданий. Сегодня и Сэм Энэс был не свой, и Алекс Лимож. В раздевалке старались поправить, но они играли не так, как раньше. Нам нужно понять и сыграть по-другому. Может быть, большой перерыв был, но надо понять: играем с другой командой, которая умеет терпеть. Я не могу сказать, что соперник ничего нам не дал сделать. Мы были не в своей тарелке. Я люблю иногда говорить слово "перекурили". Но тут есть моменты, нам надо подумать", - приводятся слова Квартальнова на сайте "Динамо".