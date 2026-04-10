Квартальнов: в матче с "Ак Барсом" первое звено не оправдало ожиданий

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Главный тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов заявил, что первое звено команды не оправдало ожиданий в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса".
"Сегодня они (игроки первого звена - ред.) не оправдали ожиданий. Сегодня и Сэм Энэс был не свой, и Алекс Лимож. В раздевалке старались поправить, но они играли не так, как раньше. Нам нужно понять и сыграть по-другому. Может быть, большой перерыв был, но надо понять: играем с другой командой, которая умеет терпеть. Я не могу сказать, что соперник ничего нам не дал сделать. Мы были не в своей тарелке. Я люблю иногда говорить слово "перекурили". Но тут есть моменты, нам надо подумать", - приводятся слова Квартальнова на сайте "Динамо".
"Ак Барс" - хорошая команда. Первый период не удался: не цеплялись, не играли, шансов не было, атака сегодня подвела. Нужно было терпеть, ждать шансы, на пересменке получили гол. В плей-офф ошибка будет дорого стоить. Команда умеет терпеть, играть против соперника, но здесь так получилось. Готовимся к следующему матчу. Думаю, у "Ак Барса" тонус был получше, они выглядели более боевыми. Мы закончили на один день раньше, у соперника тоже был выходной. Но это момент, который нам надо перестроить", - отметил тренер.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет в субботу в Минске.