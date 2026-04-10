Кумпилов: исторический облик старинных зданий станет украшением Майкопа

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Восстановленный исторический облик старинных объектов станет украшением Майкопа и дополнительным фактором притяжения для туристов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На планерном совещании кабинета министров Адыгеи Кумпилов обозначил задачи по реконструкции и реставрации старинных зданий в центре республиканской столицы. Как подчеркнул руководитель региона, эта работа – часть стратегии по развитию туристического потенциала Майкопа.

"У нас есть ряд объектов, которые являются памятниками архитектуры. Это здание Дома офицеров, Дом купца Терзиева, здание редакций республиканских газет (аптека Альтшулера) и другие. Будем с привлечением частных инвесторов – как это сделали со зданием гостиницы – восстанавливать исторический облик старинных объектов. Они станут украшением Майкопа и дополнительным фактором притяжения для туристов", – приводит пресс-служба регионального правительства слова Кумпилова.

Так, Дом купца Терзиева на условиях государственно-частного партнерства планируется восстановить и использовать по первоначальному назначению – в качестве гостиницы. Интерьер здесь также будет стилизован под начало XX века, когда объект был построен.

Руководитель региона поручил мэрии провести ревизию частных домов, которые не являются памятниками архитектуры, но построены на заре основания города и могут быть интересны для восстановления и коммерческого использования – например, в формате гостевых домов. На сегодняшний день в Майкопе насчитывается свыше 40 подобных объектов.

Очередным вопросом повестки стало проведение Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Как доложил министр строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства Адыгеи Валерий Картамышев, регион ежегодно участвует в федеральном проекте, начиная с 2021 года. По итогам прошлогоднего голосования в Адыгее отобрано три проекта: общественная территория, прилегающая к Кафедральному собору Успения Пресвятой Богородицы в Майкопе; детская площадка около дома культуры в ауле Новобжегокай; детско-спортивная площадка по улице Космической, 37/2 в поселке Яблоновский. Эти территории будут благоустроены до конца текущего года.

С 2026 года отбор территорий будет проходить в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тысяч человек, а также в опорных населенных пунктах.

На платформе обратной связи проведен сбор предложений от жителей по благоустройству общественных территорий. Голосование стартует с 21 апреля и продлится до 12 июня.

По данным пресс-службы, руководитель региона поставил задачу максимально широко информировать население о предстоящем отборе территорий для благоустройства, чтобы жители могли принять участие в голосовании и выбрать именно те объекты, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в модернизации.

Далее был рассмотрен вопрос наведения санитарного порядка в населенных пунктах республики. Как проинформировал начальник управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи Сергей Колесников, в соответствии с распоряжением главы республики на территории Адыгеи объявлен месячник чистоты. Уже проведено два общереспубликанских субботника, в них приняли участие свыше 13,2 тысячи человек.

Кумпилов потребовал мобилизовать все ресурсы для улучшения экологической обстановки и наведения санитарного порядка, вовлечь в эту работу максимальное число работников предприятий, государственных и муниципальных служащих, представителей федеральных ведомств, неравнодушных жителей населенных пунктов.

"Приглашайте к участию в субботниках все представленные на территории региона структуры и организации, используйте их технические возможности. Независимо от формы собственности все они – наши союзники, и привести в порядок населённые пункты, где мы живем и работаем – наша общая задача", – прокомментировал глава республики.