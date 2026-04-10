Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал, что Куба входит в приоритеты России - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 10.04.2026 (обновлено: 02:13 10.04.2026)
Рябков рассказал, что Куба входит в приоритеты России

Рябков: Куба находится среди приоритетов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГАВАНА, 10 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал прошедшие контакты с кубинской стороной важными и полезными, заверил, что Куба – среди приоритетов РФ.
"Консультации были важными и полезными, интенсивными и доверительными. Мы будем их продолжать, как и будем продолжать работу на других уровнях и по другим направлениям с Кубой. Куба - среди наших приоритетов", – сказал Рябков.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отношения Москвы и Гаваны позволят решить проблемы, связанные с блокадой острова со стороны США.
"Я уверен, что в совокупности события последних недель в наших двусторонних отношениях позволят продвинуться дальше и найти решение наиболее острых, актуальных сюжетов, которые у всех на слуху, решение проблем, возникших в результате противозаконной и абсолютно неприемлемой блокады острова со стороны США", - добавил Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
01:49
 
В миреКубаРоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала