Рябков рассказал, что Куба входит в приоритеты России

ГАВАНА, 10 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал прошедшие контакты с кубинской стороной важными и полезными, заверил, что Куба – среди приоритетов РФ.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что отношения Москвы и Гаваны позволят решить проблемы, связанные с блокадой острова со стороны США.
"Я уверен, что в совокупности события последних недель в наших двусторонних отношениях позволят продвинуться дальше и найти решение наиболее острых, актуальных сюжетов, которые у всех на слуху, решение проблем, возникших в результате противозаконной и абсолютно неприемлемой блокады острова со стороны США", - добавил Рябков.