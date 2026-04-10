В Кишиневе эвакуировали пассажиров аэропорта
17:39 10.04.2026
В Кишиневе эвакуировали пассажиров аэропорта

В аэропорту Кишинева произошла эвакуация из-за сообщения о минировании

© Sputnik / Mihai Caraus — Аэропорт Кишинева в Молдавии
Аэропорт Кишинева в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Пассажиры и персонал международного аэропорта Кишинева эвакуированы в пятницу из-за сообщения о его минировании, сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.
"Пограничная полиция сообщает, что в настоящее время в международном аэропорту имени Евгения Доги в Кишиневе объявлена минная тревога. Пограничная полиция оперативно приняла меры по эвакуации пассажиров и персонала из аэропорта", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В погранполиции отметили, что на месте работают специализированные подразделения министерства внутренних дел, процедура регистрации приостановлена, возможны изменения в расписании рейсов.
Пассажирам, у которых сегодня запланированы рейсы, рекомендуют проверять их статус онлайн.
Согласно местному законодательству, если сообщение окажется ложным и вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
С июля 2022 года МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о минировании в государственную канцелярию
