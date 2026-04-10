"Не та гора". Главная загадка распятия Иисуса Христа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступила Страстная пятница — день, когда вспоминают крестные страдания Христа. Верующие не сомневаются: Спасителя распяли там, где сейчас храм Гроба Господня. Для ученых же это было не столь очевидно — есть другие версии, весьма убедительные. Все изменили сенсационные находки последних лет.

Сомнения отпали

В IV веке мать императора Константина Великого Елена снарядила на Святую землю масштабную по тем временам экспедицию. Царица хотела отыскать величайшую из христианских святынь — Крест Господень.

К тому моменту вряд ли кто-нибудь в Иерусалиме мог указать на местонахождение артефактов, связанных с земной жизнью Спасителя. Ведь в 70 году римляне сровняли город с землей.

На его месте возвели новый — Элиа Капитолина. А большинство иудейских и христианских реликвий попросту уничтожили. Например, гробницу в скале, где, согласно Евангелию, воскрес Христос, цинично засыпали мусором. А на Голгофе соорудили святилище в честь богини Венеры.

Римские власти сделали все, чтобы память об этих событиях канула в Лету. Но, как гласит предание, в Иерусалиме нашелся один местный житель, указавший царице Елене на небольшой холм, где некогда стоял языческий храм.

Сомнения отпали, когда под обломками капища откопали три креста, гвозди и дощечку с надписью на трех языках. Ее, как известно из Евангелия, прикрепили к тому кресту, на котором распяли Христа.

В сотне метров от Голгофы — пещера Воскресения. Царица повелела воздвигнуть там церковь. В наши дни это храм Гроба Господня.

Ошибка генерала

Долгое время статус места никто не оспаривал. Однако в XIX веке начался "археологический бум", в результате многое пересмотрели. Усомнились и в подлинности находок Елены. Вряд ли, рассуждали ученые, в ее времена в Иерусалиме оставались потомки христиан. Они наверняка покинули город еще в 70 году — после Иудейского восстания.

Кроме того, саму гору в IV столетии по неясным причинам срыли.

Масла в огонь подлил британский генерал Чарльз Гордон. Уйдя в отставку, он занялся любительской археологией. В 1882-м посетил Иерусалим и ошарашил Европу: якобы к северу от городской стены есть гора в форме черепа. И это подлинная Голгофа. Ведь название-то происходит от искаженного "гульголет", что с иврита переводится как "череп".

Гордон организовал раскопки. У горы действительно было много могил I века нашей эры. А рядом — огромный резервуар с водой для полива растений. Генерал тут же вспомнил евангельские строки: "На том месте, где Он [Христос] распят, был сад, и в саду гроб новый".

В скале-черепе также обнаружили гробницу. Прямо у входа — желоб. По нему, как дверь шкафа-купе, перемещался тяжелый камень, заключил Гордон. Все сходилось. Англичанин во всеуслышание объявил, что нашел "истинное место распятия Христа".

"Геенна огненная"

"Сенсацию" опровергли спустя сто лет. Профессор кафедры библейской археологии Еврейского университета в Иерусалиме Габриэль Баркей доказал, что желоб прорыли гораздо позже — в XI веке. И служил он не механизмом для валуна-затвора, а всего-навсего поилкой для скота. А вот гробница в скале и впрямь была древняя.

"Только построили ее к VIII-VII векам до нашей эры. В Евангелии же четко сказано, что гробница, куда положили тело Христа, была новой", — объяснил профессор Баркей в одном из интервью.

Тем не менее ряд протестантских общин по сей день считает именно это место "подлинной Голгофой".

Другие полагают, что Христа распяли за южными воротами Иерусалима, в долине Гееном.

В I веке здесь была городская свалка, куда свозили бытовые отходы и мертвых животных. Разумеется, смрад ужасный. Местные говорили: "Геенна огненная". Это выражение использовал Иисус.

По мнению некоторых исследователей, здесь же римские власти могли казнить преступников. Согласно законам той эпохи, их трупы не предавали земле, а сбрасывали в неблаговидное место. Так что сюда вполне могли принести тело Христа — "злостного правонарушителя". Его распяли, а это была самая позорная казнь.

Правда, есть простой контраргумент: в Писании четко сказано, что Иисуса похоронили. Влиятельный иудей Иосиф Аримафейский получил от Пилата разрешение положить Спасителя в гробницу, которую приготовил для себя.

Доказательства под ногами

В последние годы добавилось немало данных в пользу того, что Голгофа все-таки там, где храм Гроба Господня. Несколько лет назад ученые обнаружили под ним систему тоннелей I века. Там добывали известняк. А карьер был рядом с кладбищем для знати — пещерными склепами.

"Это соотносится с Евангелием. Неподалеку, как известно, — Голгофа. Это сейчас и гроб Господа, и гора — под одной крышей. Елена же построила два разных храма", — отмечает британский библеист Том Мейер.

Некрополь и карьер находились близ городской дороги. Ее следы сохранились как раз в центре современного Иерусалима, рядом с главным христианским храмом. Это тоже подтверждает, что Христа распяли именно на том месте.

В прошлом году археологи установили, что тут некогда была зеленая зона. В почве под крохотным участком пола обнаружили оливковую и виноградную пыльцу, микрочастицы корней этих растений. Радиоуглеродный анализ датировал их рубежом I века до нашей и нашей эры.

"Из исторических источников мы знаем, что район храма Гроба Господня был частью города, когда римляне построили Элию Капитолину, — пояснила руководитель раскопок, профессор археологии Университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла. — Но во времена Иисуса он еще не был заселен. К тому же данные согласуются со строками Евангелия от Иоанна — что "на том месте был сад, и в саду гроб новый".