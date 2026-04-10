Лидер "Хезболлы" заявил о продолжении сопротивления Израилю
17:31 10.04.2026
Лидер "Хезболлы" заявил о продолжении сопротивления Израилю

Касем: сопротивление "Хезболлы" продолжится до последнего дыхания

CC BY 2.0 / Sebastian Baryli / Наим Касем
Наим Касем - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
CC BY 2.0 / Sebastian Baryli /
Наим Касем. Архивное фото
БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Шиитское движение "Хезболлах" продолжит противодействие израильской армии несмотря на позицию правительства Ливана, возврата к ситуации, которая складывалась до возобновления боевых действий, не будет, заявил генеральный секретарь движения Наим Касем, выступая в видео обращении в пятницу.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
"Сопротивление будет продолжаться до последнего дыхания... Вместе — как государство, армия, народ и сопротивление — мы защищаем страну, восстанавливаем ее суверенитет и изгоняем оккупанта", - сказал Касем.
Лидер шиитского сопротивления отметил, что израильская армия не смогла добиться успеха на поле боя, не сумела достичь целей наземной операции, несмотря на заявления, понесла потери и была вынуждена неоднократно менять цели операции. По его словам, за более чем 40 дней боевых действий Израилю не удалось остановить ракетные обстрелы и атаки беспилотников по своей территории вплоть до Хайфы и далее.
Источник РИА Новости сообщил, что с утра израильская авиация нанесла серию интенсивных ударов по районам юга Ливана, в результате чего есть погибшие и раненые. В "Хезболлах" заявили о 25 комбинированных военных операций с применением ракет и беспилотников против израильской армии на юге Ливана и на территории Израиля.
