Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" покажут на НТВ - РИА Новости, 10.04.2026
14:00 10.04.2026
Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" покажут на НТВ

Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" покажут на НТВ 11 апреля

© Студия 8 рядов (2025)Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча"
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Студия 8 рядов (2025)
Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча". Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Последний фильм режиссера Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" покажут на телеканале НТВ в субботу в 23.45 по московскому времени, сообщил телеканал.
"Премьера - последний фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" - суббота в 23.45 на НТВ", - говорится в сообщении в Telegram-канале НТВ.
Последний фильм Кеосаяна рассказывает историю про семь дней жизни 70-летнего Петра Семеныча из Адлера, который узнал, что у него саркома легкого. Действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Главную роль в киноленте исполнил Федор Добронравов. В картине также снимались: Олеся Железняк, Владимир Ильин, Лаура Кеосаян, Александр Метелкин, Иван Добронравов, Лев Малишава и другие.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года.
АдлерКраснодарский крайМоскваТигран КеосаянФедор ДобронравовНТВ (телеканал)ВГИКМираж
 
 
