Капризов побил рекорд "Миннесоты" по числу матчей с двумя голами

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов побил рекорд франшизы по матчам с двумя или более голами.

"Миннесота" прервала серию из четырех побед в регулярном чемпионате и располагается на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 102 очка. "Даллас" (106) идет строчкой выше. Команды сыграют между собой в первом раунде плей-офф.