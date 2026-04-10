Капризов побил рекорд "Миннесоты" по числу матчей с двумя голами - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
08:08 10.04.2026 (обновлено: 08:26 10.04.2026)
Капризов побил рекорд "Миннесоты" по числу матчей с двумя голами

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов побил рекорд франшизы по матчам с двумя или более голами.
В ночь на пятницу "Миннесота" на выезде проиграла "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:5 (2:1, 2:2, 0:2). Капризов записал на свой счет дубль (20-я и 27-я минуты), также по разу отличились Куинн Хьюз (14) и Райан Хартман (40). У "Далласа" шайбы забросили Уайатт Джонстон (5), Колин Блэквелл (29), Кэмерон Хьюз (37), Микко Рантанен (45) и Джейсон Робертсон (51).
10 апреля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Даллас
5 : 4
Миннесота
04:26 • Уайтт Джонстон
(Justin Hryckowian, Микко Рантанен)
28:03 • Колин Блэквелл
(Эса Линделл)
36:16 • Кэмерон Хьюс
(Колин Блэквелл, Оскар Бек)
44:28 • Микко Рантанен
(Томас Харли, Уайтт Джонстон)
50:35 • Джейсон Робертсон
(Эса Линделл)
13:02 • Квин Хьюс
(Матс Цуккарелло)
19:44 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Матс Цуккарелло)
26:39 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Матс Цуккарелло)
39:49 • Райан Хартман
(Джаред Спарджеон, Квин Хьюс)
Капризов был признан второй звездой встречи. 28-летний россиянин провел 42-ю игру в составе клуба с двумя или более голами, предыдущий рекорд принадлежал словаку Мариану Габорику (41 матч). В текущем сезоне Капризов набрал 89 очков (45 голов + 44 передачи) в 77 матчах сезона, он идет на четвертом месте в снайперской гонке сезона, уступая Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз" (47 голов), Коулу Кофилду из "Монреаль Канадиенс" (50) и нападающему "Колорадо Эвеланш" Натану Маккиннону (52).
"Миннесота" прервала серию из четырех побед в регулярном чемпионате и располагается на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 102 очка. "Даллас" (106) идет строчкой выше. Команды сыграют между собой в первом раунде плей-офф.
