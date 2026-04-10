Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски пропавших туристов

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Спасатели на снегоходах отправились на Камчатке на поиски семерых участников похода, которые не выходят на связь с 7 апреля, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Спасатели выдвинулись. Работает три направления", - проинформировал Лебедев во " ВКонтакте ".

Как уточнил министр, три человека из поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" на двух снегоходах идут через Авачинский перевал. Ещё два спасателя из ПСО ГУ на двух снегоходах движутся через Корякский перевал. Инспекторы природного парка "Налычевский" вышли с кардона в район водопада на реке Шумной, где туристов видели в последний раз, а на усиление к ним направились ещё два инспектора из посёлка Пиначево. В резерве — силы ПСО ГУ и КГКУ "ЦОД", а также сотрудники службы охраны камчатских лесов.

Ранее Лебедев сообщил, что группа из семи человек без палатки и спутникового телефона продолжила движение к Авачинскому перевалу после того, как 3 апреля в районе Таловского кардона произошёл конфликт и туристы разделились. Двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кардоне. Седьмого апреля семерых видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Контрольная дата возвращения - 10 апреля. По словам Лебедева, есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замёрзнуть.