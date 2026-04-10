Рейтинг@Mail.ru
Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски пропавших туристов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 10.04.2026
Спасатели на Камчатке выдвинулись на поиски семи пропавших туристов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Спасатели на снегоходах отправились на Камчатке на поиски семерых участников похода, которые не выходят на связь с 7 апреля, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Спасатели выдвинулись. Работает три направления", - проинформировал Лебедев во "ВКонтакте".
Как уточнил министр, три человека из поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" на двух снегоходах идут через Авачинский перевал. Ещё два спасателя из ПСО ГУ на двух снегоходах движутся через Корякский перевал. Инспекторы природного парка "Налычевский" вышли с кардона в район водопада на реке Шумной, где туристов видели в последний раз, а на усиление к ним направились ещё два инспектора из посёлка Пиначево. В резерве — силы ПСО ГУ и КГКУ "ЦОД", а также сотрудники службы охраны камчатских лесов.
Ранее Лебедев сообщил, что группа из семи человек без палатки и спутникового телефона продолжила движение к Авачинскому перевалу после того, как 3 апреля в районе Таловского кардона произошёл конфликт и туристы разделились. Двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кардоне. Седьмого апреля семерых видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Контрольная дата возвращения - 10 апреля. По словам Лебедева, есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замёрзнуть.
Следственный комитет организовал процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения туристов по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала