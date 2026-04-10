Как покрасить яйца свеклой на Пасху в розовые и бордовые цвета
16:36 10.04.2026

Как покрасить яйца свеклой на Пасху: пошаговый гид для розовых оттенков

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомЯйца, окрашенные в отваре из свеклы
Яйца, окрашенные в отваре из свеклы
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Яйца, окрашенные в отваре из свеклы
Покраска яиц свеклой на Пасху – простой и экологичный способ украсить праздничный стол, исключая использование искусственных красителей. Подробная инструкция, как покрасить яйца в розовый цвет и добиться насыщенного оттенка к Пасхе 2026 года — в материале РИА Новости.

Что подготовить для окрашивания

В свекле содержится природный пигмент бетанин, который придает скорлупе при покраске красивый розовый или бордовый цвет.
Ингредиенты:
  • 1-2 свежие свеклы;
  • 5-6 белых куриных яиц;
  • 1-1,5 литра воды;
  • 1 ст. ложка уксуса (9%);
  • щепотка соли;
  • растительное масло.
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом — Свекла в кастрюле
Важно: лучше использовать белые яйца для окрашивания, так цвет получится ярче. На коричневой скорлупе оттенок будет более приглушенным.

Подготовка яиц: залог ровного цвета

Перед тем как перейти к окрашиванию яиц свеклой, необходимо их правильно подготовить.
Что сделать заранее:
  • достаньте яйца из холодильника примерно за час до покраски. Яйца комнатной температуры при покраске меньше трескаются;
  • тщательно вымойте скорлупу губкой с мылом или протрите спиртом. Это поможет обезжирить поверхность;
  • добавьте в воду щепотку соли, чтобы избежать трещин на яйцах при варке.

Горячий метод окрашивания яиц в свекле для насыщенного бордового

Используя горячий способ, можно покрасить яйца в бордовый или темно-розовый оттенок.
Как приготовить свекольный отвар для окрашивания:
  • очистите свеклу и натрите на крупной терке или нарежьте кубиками;
  • залейте ее водой и варите 30-40 минут на среднем огне;
  • добавьте столовую ложку уксуса. Он помогает закрепить цвет уксуса при окрашивании;
  • опустите в теплый отвар сваренные яйца;
  • оставьте их на 30-60 минут в воде.
Важно: чем дольше яйца находятся в растворе, тем насыщеннее бордовый цвет получится.
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом — Яйца, окрашенные в отваре из свеклы
Холодный метод окрашивания яиц в свекле для нежного розового и фуксии

Если вы хотите покрасить яйца в розовый цвет, лучше использовать холодный способ.
Бетанин, содержащийся в овоще, частично разрушается при длительном кипячении, поэтому мягкий розовый оттенок легче получить при замачивании.
Как приготовить свекольный сок для покраски яиц:
  • натрите свеклу на мелкой терке;
  • отожмите сок через марлю;
  • добавьте столовую ложку уксуса;
  • положите сваренные яйца в сок.
Время окрашивания яиц свеклой:
  • 10-20 минут – нежно-розовый цвет яиц;
  • 1-2 часа – средне-розовый оттенок;
  • ночь – насыщенный бордовый цвет.

Как покрасить яйца в свекле с эффектом "мрамора" и градиента

Свекольная мякоть позволяет не только просто покрасить яйца, но и получить необычные узоры на скорлупе. Такой способ окрашивания часто используют, если хочется сделать пасхальные яйца со свеклой более декоративными.
Чтобы добиться мраморного эффекта, важно использовать не отвар, а именно свекольную кашицу. Она окрашивает скорлупу неравномерно и создает красивую текстуру.
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом — Яйца, окрашенные в отваре из свеклы
Как получить мраморный эффект на яйцах:
  • натрите свеклу на терке;
  • положите в кашицу сваренные яйца;
  • слегка прижмите их мякотью;
  • оставьте на 30-60 минут.
В процессе окрашивания пигмент ложится на скорлупу пятнами, с прожилками. В результате получается мраморный рисунок с полутонами: от светло-розового до насыщенного бордового.

Секреты стойкого цвета и зеркального блеска

Чтобы пасхальные яйца после окрашивания выглядели аккуратно и ярко, важно не забыть несколько лайфхаков. Они помогут сделать цвет более устойчивым и добиться красивого внешнего вида.
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом — Яйца и свекла на тарелке
Полезные советы:
  • добавление уксуса помогает закрепить натуральный пигмент на скорлупе и делает оттенок более насыщенным;
  • откажитесь от использования слишком кипящей воды, если используете горячий способ. При активном кипении цвет может получиться менее ярким;
  • используйте перчатки, так как свекольный сок легко окрашивает кожу рук и ногти;
  • после окрашивания дайте яйцам полностью высохнуть, а затем аккуратно протрите их салфеткой с каплей растительного масла. Так скорлупа приобретет зеркальный блеск, а цвет станет глубже.

Часто задаваемые вопросы

  • Почему свекольный цвет может стать коричневым?
Если яйца долго кипят в отваре, пигмент может разрушаться. Чтобы сохранить розовый оттенок, лучше использовать холодное окрашивание.
  • Как получить "неоновый" розовый?
Самый яркий цвет получается, если оставить яйца в свекольном соке на ночь.
  • Красит ли свекла белок внутри яйца?
Натуральный краситель окрашивает только скорлупу.
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом — Яйца разного оттенка розового
