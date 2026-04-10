МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Попытки Евросоюза изолировать Россию провалились, и внутри блока всë больше и больше сомнений в правильности санкционного курса, поделился оценкой с РИА Новости депутат Европейского парламента от Германии Томас Гайзель.
"Усилия по изоляции России с треском провалились, и нам нужно выработать новую стратегию", - сказал он агентству на полях прошедшего Московского экономического форума.
Гайзель также считает, что антироссийские санкции вызывают вопросы у все большего числа людей в ЕС, которые видят, что союз ставит себя в сложное положение своим нынешним курсом.
"В конце концов, Россия – это крупнейшая страна Европы", - добавил депутат.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.