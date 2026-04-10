Жителя Иваново оштрафовали за перевод трех тысяч рублей экстремистам - РИА Новости, 10.04.2026
16:46 10.04.2026
Жителя Иваново оштрафовали на 400 тыс руб за перевод 3 тыс руб экстремистам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. 10.04.2026
Статуя Фемиды. Архивное фото
БРЯНСК, 10 апр – РИА Новости. Суд в Иваново оштрафовал местного жителя на 400 тысяч рублей за перевод 3 тысяч рублей экстремистской организации, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
«
"Прокуратура… города Иваново поддержала… обвинение в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что мужчина с августа по сентябрь 2021 года перевел на счет организации, признанной в России экстремистской, 3 тысячи рублей для поддержки ее деятельности. Свою вину фигурант не признал.
"Суд… назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в прокуратуре.
ПроисшествияИвановоРоссия
 
 
