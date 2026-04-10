МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура штата Флорида начала в четверг расследование в отношении компании OpenAI и ее нейросети ChatGPT в связи со стрельбой в университете штата в 2025 году, заявил прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер.

В апреле прошлого года полиция Флориды сообщала, что два человека погибли при стрельбе в университете Флориды, огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа.

"Сегодня (в четверг - ред.) мы начали расследование в отношении OpenAI и ChatGPT... Мы... узнали, что ChatGPT мог использоваться убийцей при недавней стрельбе в университете Флориды", - заявил прокурор в видеообращении в соцсети X.

Газета New York Times заявляет со ссылкой на данные из судебных документов, что доказательства по этому делу включают более 200 сообщений, которыми подозреваемый в стрельбе обменивался с ChatGPT.

"В день стрельбы подозреваемый задал чат-боту вопросы: "Если бы в университете штата Флорида произошла стрельба, как бы отреагировала страна?" и "В какое время в студенческом центре университета штата Флорида бывает больше всего людей?" - говорится в публикации газеты.