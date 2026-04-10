В США расследуют использование ChatGPT стрелявшим в университете Флориды
03:02 10.04.2026
В США расследуют использование ChatGPT стрелявшим в университете Флориды

© AP Photo / Michael Dwyer — Логотип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Прокуратура штата Флорида начала в четверг расследование в отношении компании OpenAI и ее нейросети ChatGPT в связи со стрельбой в университете штата в 2025 году, заявил прокурор штата Флорида Джеймс Утмейер.
В апреле прошлого года полиция Флориды сообщала, что два человека погибли при стрельбе в университете Флориды, огонь открыл 20-летний сын заместителя окружного шерифа.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Ответственный за стрельбу в Вирджинии не был в поле зрения властей США
13 марта, 01:42
"Сегодня (в четверг - ред.) мы начали расследование в отношении OpenAI и ChatGPT... Мы... узнали, что ChatGPT мог использоваться убийцей при недавней стрельбе в университете Флориды", - заявил прокурор в видеообращении в соцсети X.
Газета New York Times заявляет со ссылкой на данные из судебных документов, что доказательства по этому делу включают более 200 сообщений, которыми подозреваемый в стрельбе обменивался с ChatGPT.
"В день стрельбы подозреваемый задал чат-боту вопросы: "Если бы в университете штата Флорида произошла стрельба, как бы отреагировала страна?" и "В какое время в студенческом центре университета штата Флорида бывает больше всего людей?" - говорится в публикации газеты.
Издание утверждает, что чат-бот давал ответы нападавшему. Как добавляется в сообщении газеты, OpenAI отметила в четверг, что будет сотрудничать с прокуратурой в расследовании.
Роберт Дорган - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в США поддерживал нацизм
18 февраля, 01:22
 
