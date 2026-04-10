Посол Ирана в Туркмении оценил поддержку России в конфликте с США

АШХАБАД, 10 апр – РИА Новости. Иран высоко ценит решительную поддержку России в ходе конфликта с США, заявил посол исламской республики в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"В эти тяжелые дни отрадой для нас послужила братская связь и солидарность наших верных соседей. Я должен выразить искреннюю признательность за сочувствие и чистосердечные чувства, проявленные благородным и достойным народом Туркменистана… Мы также с благодарностью вспоминаем добросердечные действия и посреднические усилия дружественных стран, таких как Пакистан и другие, а также решительную позицию таких друзей, как Россия, в поддержку Исламской Республики Иран", – сказал дипломат на траурном мероприятии в Культурном центре Ирана в Ашхабаде, приуроченном к 40-му дню с гибели верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хаменеи.
Посол Ирана прокомментировал угрозы Трампа в адрес ИРИ
9 апреля, 09:45
Посол также подчеркнул, что, несмотря на понесённые потери, Иран остаётся более стойким и несгибаемым, чем в любой другой момент своей истории.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
В настоящий момент в конфликте с США действует двухнедельное перемирие.
На Западе признали неудобный факт о России из-за Ирана
8 апреля, 17:41