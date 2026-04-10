Вэнс надеется на положительный ход переговоров с Ираном
15:53 10.04.2026 (обновлено: 16:04 10.04.2026)
Вэнс надеется на положительный ход переговоров с Ираном в Исламабаде

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс перед вылетом в Пакистан для участия в переговорах по Ирану. 10 апреля 2026
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде и рассчитывает, что они пройдут позитивно.
«
"Мы с нетерпением ждем переговоров (с иранской делегацией - ред.). Я думаю, что они будут положительными", - сказал Вэнс журналистам перед отбытием в Пакистан.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Плохие новости для Европы: стало известно, кто заплатит за победу Ирана
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранИсламабадДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
