Вэнс надеется на положительный ход переговоров с Ираном

ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в пятницу, что с нетерпением ждет начала переговоров с иранской делегацией в Исламабаде и рассчитывает, что они пройдут позитивно.
"Мы с нетерпением ждем переговоров (с иранской делегацией - ред.). Я думаю, что они будут положительными", - сказал Вэнс журналистам перед отбытием в Пакистан.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.