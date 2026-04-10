"Хезболла" провела 72 боевые операции против Израиля в четверг

БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" провели 72 боевые операции против Израиля в четверг, сообщила в пятницу пресс-служба движения.
Согласно отчетам шиитского сопротивления, в течение дня были отражены 36 попыток наступления израильских сил, 31 раз нанесены комбинированные удары по израильским населенным пунктам в радиусе до 33 километров от границы. Кроме того, был атакован штаб армии Израиля, три приграничных опорных пункта и казарма на границе.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали пять раз места скопления вражеских сил в городе Бинт-Джбейль", - говорится в заявлении движения.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, движение "Хезболлах" на фоне этого приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль нанес массированный удар по Бейруту и населенным пунктам на юге Ливана.