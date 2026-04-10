Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" провела 72 боевые операции против Израиля в четверг - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 10.04.2026
"Хезболла" провела 72 боевые операции против Израиля в четверг

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 10 апр - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" провели 72 боевые операции против Израиля в четверг, сообщила в пятницу пресс-служба движения.
Согласно отчетам шиитского сопротивления, в течение дня были отражены 36 попыток наступления израильских сил, 31 раз нанесены комбинированные удары по израильским населенным пунктам в радиусе до 33 километров от границы. Кроме того, был атакован штаб армии Израиля, три приграничных опорных пункта и казарма на границе.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали пять раз места скопления вражеских сил в городе Бинт-Джбейль", - говорится в заявлении движения.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США, движение "Хезболлах" на фоне этого приостановило операции против Израиля. В четверг боевые действия шиитского сопротивления возобновились после того, как в среду Израиль нанес массированный удар по Бейруту и населенным пунктам на юге Ливана.
В миреИзраильИранСШАХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала