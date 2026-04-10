Хайкин назвал получение гражданства Норвегии большим днем для его семьи - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
15:04 10.04.2026 (обновлено: 15:31 10.04.2026)
Хайкин назвал получение гражданства Норвегии большим днем для его семьи

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин заявил, что получение норвежского гражданства является большим событием для него и его семьи.
О получении голкипером норвежского паспорта стало известно в пятницу. Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Вратарь женат на норвежке с российскими корнями Тане Левик. Спортсмен заявлял, что хочет жить и воспитывать детей в Норвегии.
"Путь к сегодняшнему дню был долгим, но это был приятный процесс для всех участников. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всего пути, я получил много положительных сообщений и откликов. Это большой день для меня и моей семьи", - цитирует Хайкина сайт "Будё-Глимт".
"Я получил много поздравлений от команды, было небольшим сюрпризом то, что все знали об этом. Это не было моей целью, когда я впервые приехал в Норвегию в 2019 году, но я и моя семья очень рады и взволнованы", - отметил вратарь.
В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
В 2021 году Хайкин вызывался в сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России.
