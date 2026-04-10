Свищев выразил надежду на возвращение пива на стадионы

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что сохраняет надежду на возвращение пива на футбольные и спортивные арены.

Запрет на продажу пива на спортивных аренах действует в России с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года, чемпионата мира - 2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге Свищев ранее сообщал РИА Новости, что его инициатива о возвращении пива на стадионы, с которой он выходил в нижней палате парламента, не будет реализована по решению Минздрава России.

"Я пару дней назад читал выступление (министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России) Михаила Владимировича Дегтярева, который считает, что пиво должно быть возвращено на стадионы. Я совершенно с ним согласен. Вопрос заключается в том, что Минздрав России выступает категорически против этой инициативы. Я до сих пор не могу понять причины этого, но такая проблема существует", - сказал Свищев.

"На сегодняшний день тема с возвратом пива на стадионы пока закрыта. Моя энергия, как одного из инициаторов этого законопроекта, уже иссякла. Если Михаил Владимирович, возможно, возьмется за эту тему, то я надеюсь, что ему будет под силу решить данный вопрос", - добавил собеседник агентства.