Свищев выразил надежду на возвращение пива на стадионы - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
17:00 10.04.2026
Свищев выразил надежду на возвращение пива на стадионы

Свищев: надеюсь, что пиво вернется на футбольные стадионы и спортивные арены

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что сохраняет надежду на возвращение пива на футбольные и спортивные арены.
Запрет на продажу пива на спортивных аренах действует в России с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена во время Кубка конфедераций по футболу 2017 года, чемпионата мира - 2018 и матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Свищев ранее сообщал РИА Новости, что его инициатива о возвращении пива на стадионы, с которой он выходил в нижней палате парламента, не будет реализована по решению Минздрава России.
"Я пару дней назад читал выступление (министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета России) Михаила Владимировича Дегтярева, который считает, что пиво должно быть возвращено на стадионы. Я совершенно с ним согласен. Вопрос заключается в том, что Минздрав России выступает категорически против этой инициативы. Я до сих пор не могу понять причины этого, но такая проблема существует", - сказал Свищев.
"На сегодняшний день тема с возвратом пива на стадионы пока закрыта. Моя энергия, как одного из инициаторов этого законопроекта, уже иссякла. Если Михаил Владимирович, возможно, возьмется за эту тему, то я надеюсь, что ему будет под силу решить данный вопрос", - добавил собеседник агентства.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что необходимо разрешить продажу пива на стадионах, потому что в России живет цивилизованная нация с достойной культурой боления.
