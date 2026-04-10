В Госдуме предложили оповещать о поверке счетчиков через "Госуслуги"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Олег Леонов, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили оповещать через портал "Госуслуги" о приближении срока плановой поверки счетчиков.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину есть в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность внедрения обязательного проактивного оповещения граждан через портал "Госуслуги" о приближении срока плановой поверки индивидуальных приборов учета", - сказано в обращении.
Депутаты считают, что такие уведомления должны направляться автоматически на основании данных ГИС ЖКХ и содержать понятную информацию о сроке поверки, приборе учета и возможности перейти к официальному сервису заказа поверки или проверки сведений.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит гражданам своевременно узнавать о приближении срока поверки и не сталкиваться с мошенниками.
Парламентарии уточнили, что люди регулярно сталкиваются с мошенниками, которые под видом проверки или замены счетчиков приходят в дома и квартиры, навязывают фиктивные услуги, пытаются получить доступ к жилью, денежным средствам и персональным данным. По их словам, подобные случаи ежегодно фиксируются в разных регионах России.
Задолженность по ЖКХ: как узнать долг, оплатить и избежать последствий
