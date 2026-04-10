В Госдуме предложили оповещать о поверке счетчиков через "Госуслуги"

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Олег Леонов, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили оповещать через портал "Госуслуги" о приближении срока плановой поверки счетчиков.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину есть в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть возможность внедрения обязательного проактивного оповещения граждан через портал "Госуслуги" о приближении срока плановой поверки индивидуальных приборов учета", - сказано в обращении.

Депутаты считают, что такие уведомления должны направляться автоматически на основании данных ГИС ЖКХ и содержать понятную информацию о сроке поверки, приборе учета и возможности перейти к официальному сервису заказа поверки или проверки сведений.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит гражданам своевременно узнавать о приближении срока поверки и не сталкиваться с мошенниками.