Депутат Госдумы прокомментировал ссылку чиновника из Литвы за слова о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал цирком на дроте отправку заместителя главы минздрава Литвы Арномедаса Гальдикаса на Украину из-за ответа на вопрос о Крыме.

Портал LRT сообщил, что глава минздрава Литвы Мария Якубаускене отправит своего заместителя Арномедаса Гальдикаса на Украину, так как чиновник не смог сказать, кому принадлежит полуостров: сначала ответил, что не знает, но под давлением журналистов отнес Крым к Украине.

"Безумие и цирк на дроте. Чиновники Литвы продолжают упражняться в русофобии и подавлении инакомыслия", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, для того, чтобы понять чей Крым по праву и по духу, нужно всего лишь один раз посетить полуостров.