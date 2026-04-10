Масалитин: Головин должен помочь Батракову в случае предложения от "ПСЖ"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что полузащитник "Монако" Александр Головин должен будет помочь игроку московского "Локомотива" Алексею Батракову, если у того появится конкретное предложение от французского "Пари Сен-Жермен".
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. По информации источника, в настоящий момент действующие победители Лиги чемпионов собирают информацию о Батракове. Представитель "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, вскоре должен прилететь в Москву для личных переговоров. По окончании сезона в контракте Батракова активируется пункт о фиксированных отступных для европейских клубов в размере около 16 миллионов евро.
"Понимаете, у каждого солидного клуба есть селекционный отдел, и одна из его задач - отслеживать молодых талантов по всему миру. Скорее всего, Батраков попал в такой список. Насколько есть реальный интерес - не знаю", - сказал Масалитин.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 30 матчах за "Локомотив" в различных турнирах, забив 16 мячей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 млн евро.
"Не рискует ли он сесть на скамейку? Все может быть. А кто ему гарантирует место в основе? Естественно, будет конкуренция, и он должен ее выигрывать. Если такой вариант действительно появится, то, конечно, Головин должен помочь ему - у него есть опыт игры во Франции, его советы будут очень важны", - отметил собеседник агентства.