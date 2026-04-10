Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:50 10.04.2026
Масалитин: Головин должен помочь Батракову в случае предложения от "ПСЖ"

Масалитин: если у Батракова будет предложение "ПСЖ", Головин должен ему помочь

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что полузащитник "Монако" Александр Головин должен будет помочь игроку московского "Локомотива" Алексею Батракову, если у того появится конкретное предложение от французского "Пари Сен-Жермен".
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. По информации источника, в настоящий момент действующие победители Лиги чемпионов собирают информацию о Батракове. Представитель "ПСЖ", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, вскоре должен прилететь в Москву для личных переговоров. По окончании сезона в контракте Батракова активируется пункт о фиксированных отступных для европейских клубов в размере около 16 миллионов евро.
"Понимаете, у каждого солидного клуба есть селекционный отдел, и одна из его задач - отслеживать молодых талантов по всему миру. Скорее всего, Батраков попал в такой список. Насколько есть реальный интерес - не знаю", - сказал Масалитин.
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 30 матчах за "Локомотив" в различных турнирах, забив 16 мячей. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 25 млн евро.
"Не рискует ли он сесть на скамейку? Все может быть. А кто ему гарантирует место в основе? Естественно, будет конкуренция, и он должен ее выигрывать. Если такой вариант действительно появится, то, конечно, Головин должен помочь ему - у него есть опыт игры во Франции, его советы будут очень важны", - отметил собеседник агентства.
Головину 29 лет. Он перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года и с тех пор провел за клуб 263 матча, в которых забил 39 мячей. Также на его счету 52 встречи и девять голов за сборную России.
ФутболСпортВалерий МасалитинЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Алексей БатраковАлександр ГоловинЛокомотив (Москва)Лига чемпионов 2025-2026Пари Сен-Жермен (ПСЖ)МонакоМатвей Сафонов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала