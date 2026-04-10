Внучка героя сопротивления 12 лет искала материалы о его деятельности

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Внучка героя советского сопротивления в фашистских лагерях Николая Андреевича Баранова Татьяна Ёрж рассказала РИА Новости, сколько лет искала материалы о деятельности деда во время войны.

Десятого апреля отмечается Международный день движения сопротивления, посвященный всем, кто боролся с фашизмом на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.

Николай Баранов - герой сопротивления, глава самой крупной антифашисткой организации - Братского Сотрудничества военнопленных.

Вспоминая о своем деде, Татьяна Ёрж рассказала, что ему в годы Великой Отечественной войны понадобилось "немало стойкости, мужества и воли". Она пояснила, что "деду и его соратникам пришлось пройти через страшные испытания в условиях фашистских концлагерей в Баварии". По словам внучки героя, "все они были людьми, закалёнными жизнью, уже немолодыми, прошедшими не одну войну, а поэтому, попав в плен, не пали духом, а восприняли этот факт как место своей борьбы в таких жизненных обстоятельствах, создав самую большую антифашистскую организацию БСВ ( Братское Сотрудничество военнопленных)".

"Чем больше я узнавала о своём деде, подполковнике Баранове Николае Андреевиче, из его писем, которые хранятся в семье, из исторических материалов, которых немало, книг - воспоминаний, написанных бывшими узниками концлагерей, тем острее становилась боль за самого родного человека, отдавшего свою жизнь за страну, которую он и его соратники строили с первого дня её образования", - призналась Татьяна Ёрж.

По ее словам, ей понадобилось 12 лет поисков материалов о военном периоде жизни ее деда, о периоде, связанном с подпольной деятельностью в концлагерях, чтобы полностью восстановить события тех лет. "За это время я ощутила и пережила весь ужас тех испытаний, которые выпали на долю моего деда и его соратников", - поделилась внучка героя.