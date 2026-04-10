СМИ рассказали об отчаянном шаге Германии в отношении России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Германия может в скором времени нарастить закупки российских удобрений из-за роста мировых цен на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщает Berliner Zeitung.
"Это особенно важно для Германии: всего несколько месяцев назад она импортировала большие объемы российских удобрений. Однако с июля 2025 года в ЕС действуют пошлины на их импорт <…>. Прошлой осенью Брюссель заявил, что введение пошлин может быть отложено в случае резкого рост цен. Возникает деликатный вопрос: сможет ли Германия с учетом иранского кризиса снова рассчитывать на поставки?" — говорится в статье.
В публикации отмечается, что цены на мочевину выросли на 75% с начала конфликта на Ближнем Востоке, чему также способствовал рост стоимости газа, ключевого сырья для ее производства. Согласно данным Fertilizers Europe, российские компании имеют преимущество в виде невысокой стоимости за "голубое топливо".
"Это позволяет им предлагать свою продукцию по значительно более низким ценам, чем конкуренты в ЕС", — подчеркивается в материале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.