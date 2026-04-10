Бывшему вице-губернатору Кубани Коробке вменяют рейдерский захват

КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Экс-вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка и бывший депутат законодательного собрания Кубани Сергей Фурса рейдерским путем захватили предприятие агропромышленного комплекса "Васюринский", сообщил представитель Генпрокуратуры в суде.
Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход РФ активов депутатов заксобрания Кубани Фурсы и Алексея Сидюкова, которые вели совместную нелегальную деятельность с Коробкой. Сам Коробка тоже числится в списке ответчиков по этому иску.
"Коробка и Фурса... рейдерским путём захватили крупное аграрное предприятие - Васюринский АПК", - заявил представитель Генпрокуратуры РФ в суде.
По данным надзорного ведомства, в пользовании комплекса находится порядка 25 тысяч гектаров плодородных земель в Динском и Горячеключевском районах Краснодарского края совокупной стоимостью свыше 20 миллиардов рублей.
По данным пресс-службы судов региона, Коробка вел совместную нелегальную деятельность с Фурсой и Сидюковым, которые являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального сращивания бизнеса и власти им удалось за короткий промежуток времени увеличить банк сельскохозяйственных земель за счет земель в муниципальной и государственной собственности, капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 миллиардов рублей.
Суд в Краснодаре во вторник обратил в доход государства активы, принадлежащие бывшему вице-губернатору Кубани и связанным с ним лицам совокупной стоимостью более 10 миллиардов рублей, в том числе поместье в Динском районе Краснодарского края. По данным прокуратуры, имущество было приобретено в нарушение законодательства о противодействии коррупции. На том же заседании суд освободил Коробку от должности вице-губернатора в связи с утратой доверия. Сам Коробка арестован судом на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
