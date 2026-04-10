Гарбузов: стартовал второй цикл сезона экскурсий по предприятиям Москвы

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Началась регистрация на новую серию экскурсий по действующим производственным предприятиям Москвы, которые пройдут в апреле этого года в рамках проекта "Открой#Моспром", рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Подать заявку на участие может любой желающий за три дня до события. Актуальное расписание экскурсий публикуется на сайте проекта.

"С 2019 года проект "Открой#Моспром" развивает промышленный туризм в столице. Экскурсии на заводы уже стали неотъемлемой частью культурной жизни Москвы. В первую очередь это уникальная возможность для широкой аудитории ближе познакомиться с высокими технологиями, производственными инновациями и "внутренней кухней" индустриального сектора. Для города это в том числе эффективный инструмент для профориентации", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Он добавил, что участники экскурсий не только узнают о специфике разных инженерных специальностей, но и могут задать вопросы о карьерных перспективах сотрудникам предприятий.

В апреле жители и гости Москвы смогут посетить производственную площадку компании "Научные развлечения" и увидеть, как создаются разные наборы опытов для проведения лабораторных работ, подготовки к экспериментальной части ОГЭ и ЕГЭ по физике, биологии и химии.

Посетить предприятие "Черемушки", где в том числе разрабатывают и изготавливают специальное нижнее белье для космонавтов, например, для Елены Серовой. Узнать, как выглядят хмель и солод, варочные котлы, бродильные танки высотой с восьмиэтажный дом и линии розлива на заводе "Очаково". Отправиться на одно из авиакосмических предприятий страны — научно-производственное объединение "Молния". Там разрабатывался орбитальный корабль "Буран".

Проект "Открой#Моспром" объединяет свыше 150 заводов и около 10 различных онлайн- и офлайн-форматов. Это экскурсии на производства, лекции и другие специальные мероприятия.

Для регистрации на экскурсию в карточке события нужно нажать на кнопку "Регистрация", заполнить ФИО и паспортные данные и нажать кнопку "Сохранить". Подтверждение придет на указанную почту.