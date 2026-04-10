Гарбузов: в Москве пройдет семинар для инвесторов
Гарбузов: в Москве пройдет семинар для инвесторов

Гарбузов: в Москве пройдет семинар для инвесторов по земельным вопросам

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Семинар для промышленных компаний и инвесторов, посвященный земельным вопросам, состоится в Москве 15 апреля, указал министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
На мероприятии можно будет узнать о процессе регистрации прав собственности, доступных цифровых решениях и платформах, а также о том, где и как получить нужные сведения о городских торгах. Информация об участии и регистрации есть на инвестиционном портале Москвы. Там же будет проходить онлайн-трансляция.
"Повышение инвестиционной привлекательности столицы — одна из приоритетных задач для дальнейшего развития Москвы. Город создает все необходимые условия для привлечения и реализации новых частных проектов, в том числе развивает эффективные цифровые инструменты для взаимодействия с инвесторами. Так, уже более 12 лет работает инвестиционный портал Москвы", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Он добавил, что с помощью платформы можно подобрать подходящую площадку для локализации производства, получить полную информацию о городских торгах, напрямую связаться с органами власти. О всех возможностях портала в рамках решения земельных вопросов, а также других инструментах всем желающим расскажут на специальном тематическом семинаре.
Семинар пройдет в формате открытого диалога: после выступлений будет сессия, где представителям столичного правительства можно будет задать вопросы и обсудить конкретные примеры из практики.
Событие пройдет в рамках цикла из 10 мероприятий на новой площадке дома русского бильярда "Москва". Запланированные темы: выход на экспортные рынки, поиск квалифицированных кадров, постройка объектов на территории столицы и другие.
Прошедшие семинары можно посмотреть в записи на инвестпортале Москвы. Там же можно ознакомиться с полным расписанием мероприятий.
Развитие электронных сервисов для бизнеса отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального московского проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Гарбузов сообщал, что для жителей и гостей Москвы с 6 по 10 апреля проект "Открой#Моспром" проведет серию тематических активностей, приуроченных к 65-летию первого полета человека в космос.
