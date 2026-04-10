Премьер Финляндии иронично ответил на угрозы Трампа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп привык к агрессивной риторике, но его угрозы в адрес НАТО вывести войска из Европы не стоят внимания, заявил премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Его слова приводит финская газета Iltalehti.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США, Штаты рассматривают план "наказания" ряда членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.