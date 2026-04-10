Премьер Финляндии иронично ответил на угрозы Трампа

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп привык к агрессивной риторике, но его угрозы в адрес НАТО вывести войска из Европы не стоят внимания, заявил премьер Финляндии Петтери Орпо, комментируя визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Его слова приводит финская газета Iltalehti.
"Мы уже много раз наблюдали за последний год или около того: речи Трампа в самом деле жесткие, как и его угрозы", — иронично отметил политик.
"Эта идея заложена в стратегии безопасности США. В то же время Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы остаться в Европе", — пояснил он, напомнив, что решение о выходе из НАТО может принять только американский конгресс.
Встреча Рютте с Трампом состоялась в среду вечером. Президент США после встречи выразил уверенность в том, что НАТО снова не придет на помощь США, когда это потребуется Вашингтону. Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование Трампа в отношении НАТО.
Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский президент намерен провести с ним очень откровенный и прямой разговор. Она добавила, что альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.
Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в администрации президента США, Штаты рассматривают план "наказания" ряда членов НАТО за их позицию по конфликту с Ираном, включая возможный вывод американских войск из некоторых стран альянса.