"Бросили на произвол". Финляндия оказалась в безвыходном положении - РИА Новости, 10.04.2026
08:00 10.04.2026 (обновлено: 08:03 10.04.2026)
"Бросили на произвол". Финляндия оказалась в безвыходном положении

Тюнь: бизнес в граничащих с РФ финских областях банкротится из-за трех кризисов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Светлана Медведева. В граничащих с Россией областях более трехсот банкротств за год — предприниматели в отчаянии, но в Хельсинки не спешат принимать меры. О том, что ждет финский бизнес и всю экономику когда-то нейтральной и процветающей страны, — в материале РИА Новости.

Особый удар

В Северной Карелии разорились 79 компаний, в Кюменлааксо — 45, Южной Карелии — 34, в Кайнуу — 25, в Северной Остроботнии — более 90.
В основном пострадали гостинично-ресторанный бизнес, строительная отрасль. В некоторых регионах удар пришелся по недвижимости, оптовой и розничной торговле, а также секторам административных и вспомогательных услуг.
Граница закрыта с 2023-го. Раньше россияне ездили сюда за покупками и просто отдохнуть. В доковидном 2019-м — 3,6 миллиона человек. Как пишет Bloomberg, без турпотока только Южная Карелия теряет миллион евро в день.
Обанкротилась аутлет-деревня "Царь", закрылись приграничный рыбный магазин Somerin Kala, проработавший почти 20 лет, магазины сети Disas Fish. Спа-курорт в Иматре увяз в миллионных долгах.
Горячая картошка

Но спасать Восточную Финляндию правительство не торопится.
В 2024-м власти задумали создать там особую экономическую зону (ОЭЗ) с налоговыми льготами и иными мерами поддержки. Предполагали запустить программу в 2025-м. Но все застопорилось.
В конце прошлого года премьер-министр Петтери Орпо сказал: "Мы должны попробовать". Ничего не изменилось.
В феврале СМИ со ссылкой на министра финансов Риикку Пурра сообщили, что правительство ничего не планирует на востоке страны.
Позднее в интервью изданию Yle генеральный директор стратегического отдела офиса премьер-министра Харри Мартикайнен заверил: подготовка идет. И добавил: "Я ничего не могу обещать. Мы вынесем этот вопрос на политическое рассмотрение".
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема отметил: проект вряд ли улучшит ситуацию, поскольку восток страны становится попросту непривлекательным для жизни и бизнеса. Кроме того, для реализации программы придется наращивать госдолг.
"Еще неизвестно, разрешит ли это Европейский центральный банк и захотят ли другие государственные и частные инвесторы инвестировать в пустеющий регион", — уточнил собеседник "РИА Новости".
Границу открывать тоже не желают. В марте финское таможенное управление сообщило о планах масштабного сокращения штатов.
Хотя бывший министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен говорил: "Открытие восточной границы быстро привлечет к нам множество туристов. Отели и рестораны получат новых клиентов".
Три кризиса сразу

Тут сошлись три фактора сразу: закрытие восточной границы, слабый внутренний спрос и общенациональный обвал строительной отрасли, говорит генеральный директор компании "ДА-Консалтинг" Даниил Тюнь.
Это исторический минимум — 25 миллионов кубометров жилья в год. Темпы строительства — на уровне 1950-х. Проблема в высоких затратах и том, что из-за сложной экономической ситуации финны предпочитают копить, а не покупать. Плюс раньше многие россияне приобретали недвижимость.
Россия для Финляндии была постоянным приграничным денежным потоком. Его нельзя быстро заменить: плотность населения в восточных регионах ниже, расстояния больше, внутренний спрос слабее. И западные туристы не помогут: они едут только в Хельсинки и Лапландию, объясняет Тюнь.
"Закрытие границы и отсутствие коммерческих перевозок сказалось также и на цепочках поставок местного бизнеса, которые были выстроены в том числе за счет трансграничной торговли", — добавляет декан факультета высшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
Мрачные перспективы

Последствия понятны: восточные регионы беднеют быстрее остальной страны. А это рост безработицы, падение цен на коммерческую недвижимость, пустующие площади, слабый оборот в торговле и отток населения, перечисляет Тюнь.
На общенациональном уровне экономика это выдержит, но фон остается слабым: Банк Финляндии оценивал рост ВВП в 2025-м всего в 0,2 процента, а восстановление в 2026-м — в районе 0,8 процента.
"То есть у страны нет сильного внутреннего цикла, который мог бы быстро вытянуть граничащие с Россией области", — подчеркивает эксперт.
И добавляет: банкротства продолжатся.
